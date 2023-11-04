«Морозный вызов» прошёл в Пскове

17:05, 04 ноября 2023, ПАИ

Открытый Кубок Псковской области по зимнему плаванию «Морозный вызов» прошёл на городском пляже Пскова сегодня, 4 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовало порядка 100 пловцов из 13 регионов страны, Белоруссии и Узбекистана. Они состязались в заплывах на дистанции 25 и 50 метров.

Мероприятие сопровождали сотрудники МЧС, ГИМС и медики. На территории установили полевую кухню и баню для обогрева.

