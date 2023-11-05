Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвящённая Валентину Краснопевцеву выставка открылась в Псковском музее-заповеднике

Выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения псковского журналиста, писателя, поэта Валентина Краснопевцева, начала работу в Псковском музее-заповеднике. На ней представлены книги, личные документы, фотографии из семейного архива Краснопевцевых, а также семь томов собрания сочинений, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

​Посвящённая Валентину Краснопевцеву выставка открылась в Псковском музее-заповеднике. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Также готовится к изданию полное собрание сочинений писателя. Инициатором его подготовки и непосредственным участником является сын поэта Игорь Краснопевцев. Именно он предоставил и материалы для юбилейной выставки.

Книги Валентина Краснопевцева рассчитаны на читателей любого возраста. На выставке можно увидеть и три издания книги «Улицы Пскова» – 1972, 1994 и 2019 годов. Эта книга является настольной для краеведов и историков.

Выставка будет работать до 3 декабря в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход бесплатный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 ноября 2023

Посвящённая Валентину Краснопевцеву выставка открылась в Псковском музее-заповеднике
05 ноября 2023

Ставить мёд на стол советует сегодня народный календарь
04 ноября 2023

Новую детскую площадку оборудовали в деревне Хохлы Палкинского района 
04 ноября 2023

В мастерстве владения пистолетом Макарова посоревновались псковские полицейские
04 ноября 2023

Необычный флешмоб организовал в честь Дня народного единства опочецкий «Беркут» 
04 ноября 2023

О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал Михаил Ведерников
04 ноября 2023

Новую рубрику в своём Telegram-канале запустил псковский губернатор
04 ноября 2023

Юнармеец из Пскова пообщалась с Владимиром Путиным в честь Дня народного единства

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...