Посвящённая Валентину Краснопевцеву выставка открылась в Псковском музее-заповеднике

12:14, 05 ноября 2023, ПАИ

Выставка, посвящённая 90-летию со дня рождения псковского журналиста, писателя, поэта Валентина Краснопевцева, начала работу в Псковском музее-заповеднике. На ней представлены книги, личные документы, фотографии из семейного архива Краснопевцевых, а также семь томов собрания сочинений, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Также готовится к изданию полное собрание сочинений писателя. Инициатором его подготовки и непосредственным участником является сын поэта Игорь Краснопевцев. Именно он предоставил и материалы для юбилейной выставки.

Книги Валентина Краснопевцева рассчитаны на читателей любого возраста. На выставке можно увидеть и три издания книги «Улицы Пскова» – 1972, 1994 и 2019 годов. Эта книга является настольной для краеведов и историков.

Выставка будет работать до 3 декабря в фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход бесплатный.