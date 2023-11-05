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Общество

Товарищеские встречи по волейболу прошли в Пыталово

Товарищеские встречи по волейболу прошли в спортивном зале Пыталовской школы сегодня, 5 октября. Об этом сообщает газета «Наша жизнь».

Товарищеские встречи по волейболу прошли в Пыталово. Фото здесь и далее: газета «Наша жизнь»

В первой игре, посвящённой Дню народного единства и Году педагога и наставника, встретились сборная команда учителей Пыталовского района против команды учеников Гавровской школы. «Победу одержала более опытная команда учителей. Но и ученики показали достойный уровень игры, сплочённость и волю к победе», – отметили в газете.

Вторая игра была приурочена к Дню народного единства и 100-летию отечественного волейбола. Встретились мужские сборные команды Пыталово и деревни Гавры. Со счётом 3:2 выиграла команда города.

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