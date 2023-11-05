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Экономика

Россия впервые произвела более трети всех алмазов в мире

Россия по итогам 2022 года впервые добыла более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90 % мирового рынка, при этом лидерами по объёмам экспорта этого сырья стали ОАЭ и Европа, подсчитало РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, созданного для борьбы с «кровавыми алмазами».

Так, по данным за прошлый год, объём производства алмазов в мире составил 119,96 миллиона карат. Из них 41,9 миллиона пришлись на Россию – это рекордные 35 % рынка. До этого начиная с 2004 года Россия в мировом производстве алмазов занимала от 22 до 33 % в год.

Ещё 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки. Самыми большими производителями алмазов на континенте стали Ботсвана (24,5 миллиона карат), Демократическая Республика Конго (9,9 миллиона карат) и Южная Африка (9,7 миллиона карат). Кроме Африки в лидерах по объёмам производства оказались Канада (16,3 миллиона карат) и Бразилия (158 тысяч карат).

В то же время основными экспортёрами алмазного сырья оказались далеко не те страны, которые его производят. Больше всего алмазов в 2022 году продали Объединённые Арабские Эмираты (89,4 миллиона карат, 27 % от мирового экспорта) и Евросоюз (75,2 миллиона карат, 22,7 %), которые вообще не добывали этот камень.

Также в топе стран по объёмам поставок алмазов на мировой рынок оказались Россия (36,7 миллиона карат, 11,1 %), Ботсвана (27,1 миллиона карат), не производящая собственные алмазы Индия (26,1 миллиона карат), Канада (16,3 миллиона карат), Конго (11,6 миллиона карат) и Южная Африка (10,8 миллиона карат).

Ранее сообщалось, что алмазы общим весом 550 карат производят для российской промышленности в Псковской области.

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