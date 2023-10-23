Алмазы общим весом в 100 каратов производят в Псковской области для российских ювелиров

16:06, 23 октября 2023, ПАИ

Алмазы общим весом в 100 каратов производят в псковской особой экономической зоне «Моглино» для российских ювелиров, сообщила на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заместитель директора по экономике и финансам ООО «Синтез Технолоджи» Татьяна Петухова.

По её словам, производство алмазов, которые затем поставляются ювелирным компаниям, занимает около 10% от общего производства на территории ОЭЗ. Всё остальное - технические алмазы. Их обычно используют в электронике, а также для производства не теряющих остроты инструментов и шлифовальных дисков.

«Год оказался сложным, - признала Татьяна Петухова. - Когда мы заходили на площадку в Псковской области, ориентировались на экспорт, но он в силу обстоятельств прекратился, зато теперь пошёл спрос со стороны российских компаний, поэтому потерю от экспорта мы заместили за счёт продаж на внутреннем рынке».

По её словам, в планах компании - наращивать производство и увеличить число прессов, используемых для производства камней, с 6 до 24.