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Общество

Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве

Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны», подготовленный работниками культуры и самодеятельными артистами, состоялся в районном Доме культуры в Новоржеве, сообщает районная газета «Земля Новоржевская».

  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»
  • Благотворительный концерт «В единстве народа – единство страны» состоялся в Новоржеве
    Фото: газета «Земля Новоржевская»

С Днём народного единства, который отмечался в России 4 ноября, зрителей поздравила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова.

Она также вручила пятерым юным новоржевцам паспорта, пожелала ребятам быть активными и целеустремлёнными и передала им небольшие сувениры от молодёжного объединения «Движение первых».

Затем на сцене выступили артисты: народный ансамбль «Новоржевские скобари», солисты – Анна Мацедонская, Ольга Дмитриева, Наталья Барихновская, дуэт Натальи Кузьминой и Юлии Григорьевой, гость из посёлка Кудеверь Виктор Васильев, а также хореографические ансамбли «Самоцвет» и «Аврора» из Пушкиногорского района (руководитель – Ксения Иванова).

Все собранные средства организаторы благотворительного концерта передали Валентине Рокачевской, которая ведёт активную работу по сбору помощи для участников СВО. На вырученные деньги она приобретёт для бойцов необходимые вещи. Валентина Рокачевская также обратилась к зрителям: рассказала, чем можно помочь фронту, и призвала не оставаться в стороне.

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