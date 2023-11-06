Возможность продажи алкоголя на внутренних рейсах рассмотрят в России

15:10, 06 ноября 2023, ПАИ

Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект, временно разрешающий продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Законопроект размещён в базе данных Госдумы.

Согласно тексту документа, до 30 июня 2026 года продажу алкогольной продукции предлагается разрешить владельцам магазинов беспошлинной торговли (МБТ), расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, в залах выдачи багажа прилётов внутренних воздушных перевозок пассажиров и в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов России.

По данным Федеральной таможенной службы России, с 2019 года количество владельцев таких магазинов сократилось на 20 %, а продажи алкоголя упали на 64 %. Разрешение торговли алкоголем на внутренних рейсах позволит увеличить выручку отрасли примерно на 9 млрд рублей в год, оценили в Правительстве РФ.