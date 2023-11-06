Псковские энергетики пробираются через болота для ремонта ЛЭП

16:59, 06 ноября 2023, ПАИ

Псковские энергетики пробираются через болота, чтобы провести плановый ремонт линий электропередачи (ЛЭП). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

«Нравится гулять по болотам? Вот и нам – не очень! Поэтому, когда пробиваемся к линии, чтобы провести плановый ремонт, делаем всё так, чтобы возвращаться не пришлось», – отметили специалисты.

На этот раз ремонтные работы выполняли на воздушной линии электропередачи 110 кВ протяжённостью 23 километра. 16 километров этой линии проходит по лесам и болотам. Специалисты заменили изоляторы и выправили опоры. Теперь электроснабжение жителей Куньинского и Великолукского районов стало надёжнее, уточнили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».