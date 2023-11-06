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Происшествия

Экоактивисты разбили защитное стекло картины Веласкеса в галерее Лондона

Два человека разбили защитное стекло картины испанского художника Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» 1647 года в Национальной галерее в Лондоне, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что нарушителей арестовали.

Сейчас картина снята с экспозиции и передана для осмотра реставраторам.

Телеканал Sky News отмечает, что защитное стекло разбили участники экологического движения Just Stop Oil (JSO). Активисты данного движения уже известны общественности своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии, подчёркивают «Известия».

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