Россиянам назвали функции телефона, которые лучше сразу отключить
Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, пишет «Прайм» со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряна.
В первую очередь это касается уведомлений от приложений, если для пользователя они совсем не обязательны. «Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда», – подчеркнул специалист.
В большинстве телефонов в настройках можно отключить возможность присылать уведомления отдельным приложениям. Оставить их нужно только там, где они действительно важны – например, в мессенджерах и банковских приложениях.
Запрет сайтам на отправку уведомлений на телефон нужно указать и в настройках браузера.
Также эксперт рекомендует отключить работу в фоновом режиме для большинства приложений.
«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», – рассказал Ваге Закарян.
Еще одна функция смартфона, которая может замедлять его работу и распространять информацию о местонахождении пользователя – геолокация. Для большинства приложений эта информация не требуется постоянно, поэтому им можно полностью отключать доступ к отслеживанию местоположения.
Оставить геолокацию включенной нужно лишь в приложениях, которые без этого не смогут корректно работать, – например, это сервисы для заказа такси или карты, пояснил специалист.