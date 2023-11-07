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Общество

Россиянам назвали функции телефона, которые лучше сразу отключить

Некоторые возможности смартфона лучше отключить, чтобы сэкономить заряд батареи и повысить безопасность личных данных, пишет «Прайм» со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряна.

Россиянам назвали функции телефона, которые лучше сразу отключить. Фото: ПАИ

В первую очередь это касается уведомлений от приложений, если для пользователя они совсем не обязательны. «Постоянно всплывающие уведомления значительно ускоряют расход заряда», – подчеркнул специалист.

В большинстве телефонов в настройках можно отключить возможность присылать уведомления отдельным приложениям. Оставить их нужно только там, где они действительно важны – например, в мессенджерах и банковских приложениях.

Запрет сайтам на отправку уведомлений на телефон нужно указать и в настройках браузера.

Также эксперт рекомендует отключить работу в фоновом режиме для большинства приложений.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», – рассказал Ваге Закарян.

Еще одна функция смартфона, которая может замедлять его работу и распространять информацию о местонахождении пользователя – геолокация. Для большинства приложений эта информация не требуется постоянно, поэтому им можно полностью отключать доступ к отслеживанию местоположения.

Оставить геолокацию включенной нужно лишь в приложениях, которые без этого не смогут корректно работать, – например, это сервисы для заказа такси или карты, пояснил специалист.

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