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Общество

В России могут ввести денежные поощрения для женщин, отказавшихся от аборта

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев предложил рассмотреть идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, такое обращение он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой. Об этом пишет РИА Новости.

В России могут ввести денежные поощрения для женщин, отказавшихся от аборта. Фото: ПАИ

«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию», – сказано в обращении депутата.

Он добавил, что на данный момент депутаты Госдумы рассматривают предложения по изменению ст. 56 об искусственном прерывании беременности из закона «Об основах охраны здоровья».

«Вокруг темы абортов много разных спекулятивных мнений. Выступал и выступаю с позицией, что у Государства должна быть материнская защитная функция, и если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребёнка – забрать его на попечение Государства», – заключил парламентарий.

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