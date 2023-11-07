Пешеходные переходы вблизи школ на федеральных трассах в Псковской области стали безопаснее

12:05, 07 ноября 2023, ПАИ

Пешеходные переходы вблизи школ на федеральных трассах в Псковской области стали безопаснее. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

В 2023 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию шесть новых светофорных объектов на подведомственных федеральных дорогах в Псковской области. Пять из них установлены на пешеходных переходах, один – на пересечении дорог для регулировки очередности проезда машин.

Регулируемыми стали переходы на 309-м и 363-м километрах дороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией. Они находятся вблизи Вернявинской и Горайской школ. Также новый светофор появился на 7-м километре дороги А-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией в Неёлово возле Моглинской средней школы. А возле Великих Лук стал безопаснее пешеходный переход на 675-м километре дороги А-122 – автомобильная дорога А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель в зоне автобусной остановки посёлка Дорожный. Здесь дорогу тоже нередко переходят учащиеся ближайших образовательных учреждений. До этого на участке фиксировались ДТП с наездом на пешеходов.

С учётом неоднократных обращений жителей псковского микрорайона Учхоз установлен светофор на пешеходном переходе в зоне автобусной остановки на 287-м километре федеральной дороги Р-23. Ещё один – уже транспортный – светофор появился на пересечении дороги А-122 (727-й километр) с региональной трассой Ольша – Велиж – Усвяты – Невель.

«Во избежание неоправданных задержек транспорта все новые светофоры оборудованы кнопками вызова. Кроме того, на них установлены датчики обнаружения автомобилей. Это позволит нам вести учёт трафика и удаленно корректировать режим работы транспортного светофора», – отметил заместитель начальника ФКУ Упрдор «Северо-Запад» – директор филиала в Пскове Владимир Чернуха.