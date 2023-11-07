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Михаил Ведерников встретился с командующим Северо-Западным округом Росгвардии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с командующим Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, Героем России генерал-майором Сергеем Бураковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников встретился с командующим Северо-Западным округом Росгвардии. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поприветствовал Сергея Буракова на Псковской земле и подчеркнул, что бойцы псковского подразделения Росгвардии с начала специальной военной операции показывают хорошие результаты, за что многие из них удостоены региональных, ведомственных и федеральных наград.

Командующий СЗО Росгвардии РФ отметил, что росгвардейцы успешно выполняют все задачи, поставленные президентом, для достижения целей СВО.

Сергей Бураков также поблагодарил Михаила Ведерникова за содействие, которое оказывают региональные власти в решении бытовых вопросов ведомства, а также в части оказания помощи участникам специальной военной операции.

«Обязательно будем и дальше поддерживать наших бойцов», – подчеркнул глава региона.

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