Улицы Профсоюзную и Звёздную в Пскове временно закроют для транспорта

14:45, 07 ноября 2023, ПАИ

С 7 по 9 ноября с 8:00 до 20:00 из-за дорожных работ будет закрыто движение по одной полосе улицы Профсоюзной в районе здания № 4 при движении от улицы Набережная реки Великой в сторону Советской. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

С 8 по 10 ноября с 9:00 до 21:00 будет закрыто движение автотранспорта по двум полосам проезжей части улицы Звездной в районе дома № 10 при движении от улицы Юности в сторону Труда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», – обратились в администрации к псковичам.