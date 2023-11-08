День памяти погибших при исполнении сотрудников органов внутренних дел отмечают в РФ

08:30, 08 ноября 2023, ПАИ

8 ноября в России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел, сообщает calend.ru.

Ежегодно в этот день вспоминают тех, кто погиб при исполнении служебного долга.

Профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ежедневно подвергают свою жизнь риску. Не обходится без боевых потерь.

Традиционно проходят торжественные и памятные мероприятия во всех регионах страны. Сотрудники полиции вспоминают погибших товарищей.