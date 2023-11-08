Работодатели Псковской области из сферы туризма набирают персонал к зимнему сезону

08:54, 08 ноября 2023, ПАИ

За последние 30 дней в Псковской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru более 360 вакансий. Это на 42,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба портала.

При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии ноябрьских, а также новогодних праздников и выходных, а ещё зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад.

Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу уборщиков, поваров, менеджеров по туризму. Также достаточно востребованы администраторы, менеджеры ресторанов, хостес, официанты, менеджеры АХО.

На сферу общепита и туризма осенью этого года приходится доля в 5,2% вакансий от всего объема работных предложений. На эту долю вакансий приходится 4,7% резюме также от всего объема соискателей. В среднем на одну вакансию в этой сфере откликаются порядка трех человек. Подобный показатель говорит об острейшем дефиците.

За год работодатели и сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 52% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 57% выросло число вакансий со сменным графиком. На 112% вырос объем удаленки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Кроме того, компании из сферы общепита стали более лояльны к кандидатам без опыта: доля вакансий для начинающих специалистов любого возраста выросла на 75% за год.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39 889 рублей. Это на 5 862 рублей больше, чем год назад. В Псковской области работодатели из этого сектора готовы платить от 27 941 рубль. Что превышает прошлогодние зарплатные предложения на 3 200 рублей. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 31 786 рублей. За год их «аппетиты» выросли на 1 786 рублей.