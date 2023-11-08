Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работодатели Псковской области из сферы туризма набирают персонал к зимнему сезону

За последние 30 дней в Псковской области работодатели из туристической сферы и ресторанного бизнеса разместили на hh.ru более 360 вакансий. Это на 42,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает пресс-служба портала.

При этом в целом по стране наблюдается стабильный рост спроса на персонал в туристической сфере в преддверии ноябрьских, а также новогодних праздников и выходных, а ещё зимних каникул. Только за октябрь российскими компаниями из туристической сферы было размещено порядка 70 000 вакансий, что на 5% больше, чем месяц назад, а также на 47% больше, чем за тот же период год назад.

Чаще всего работодатели из области туризма ищут и принимают на работу уборщиков, поваров, менеджеров по туризму. Также достаточно востребованы администраторы, менеджеры ресторанов, хостес, официанты, менеджеры АХО.

На сферу общепита и туризма осенью этого года приходится доля в 5,2% вакансий от всего объема работных предложений. На эту долю вакансий приходится 4,7% резюме также от всего объема соискателей. В среднем на одну вакансию в этой сфере откликаются порядка трех человек. Подобный показатель говорит об острейшем дефиците.

За год работодатели и сферы «Туризм, гостиницы, рестораны» изменили условия труда для новых работников. В частности, компании стали более гибко подходить к формированию рабочего графика и форматов работы сотрудников. Так, бизнес на 52% увеличил число предложений о работе с частичной занятостью. Для соискателей также на 57% выросло число вакансий со сменным графиком. На 112% вырос объем удаленки в отрасли. Подобные изменения могут быть среди прочего связаны с кадровым дефицитом, с которым столкнулись работодатели, и решениями компаний предлагать более мягкие и удобные форматы работы кандидатам.

Кроме того, компании из сферы общепита стали более лояльны к кандидатам без опыта: доля вакансий для начинающих специалистов любого возраста выросла на 75% за год.

Средняя предлагаемая зарплата для специалистов туристического сектора в России на данный момент 39 889 рублей. Это на 5 862 рублей больше, чем год назад. В Псковской области работодатели из этого сектора готовы платить от 27 941 рубль. Что превышает прошлогодние зарплатные предложения на 3 200 рублей. Соискатели в регионе, в свою очередь, хотят зарабатывать не менее 31 786 рублей. За год их «аппетиты» выросли на 1 786 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 ноября 2023

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове
08 ноября 2023

В школах создадут специальные комиссии для защиты учителей
07 ноября 2023

Укладку верхнего слоя асфальта на Алмазной в Пскове перенесли из-за погоды
07 ноября 2023

Запрет на использование маломерных судов введён в Псковской области
07 ноября 2023

Перспективы развития системы ГТО обсудили на круглом столе в ПсковГУ
07 ноября 2023

Первый региональный форум «IT-старт – 2023» пройдёт в Пскове 8 ноября
07 ноября 2023

Гречка, молоко и огурцы подешевели в Псковской области
07 ноября 2023

Что такое популярность, 260 миллионов в заявках, два новых бассейна: итоги дня. 7 ноября 2023 года

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...