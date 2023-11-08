Об отдыхе и оплате новогодних каникул рассказала работающим псковичам эксперт

09:11, 08 ноября 2023, ПАИ

Об отдыхе и оплате новогодних каникул рассказала работающим псковичам эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

«В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы, являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», – пояснилаТатьяна Нечаева.

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» предусмотрен перенос выходных дней с субботы, 6 января, на пятницу, 10 мая, с воскресенья, 7 января, на вторник, 31 декабря.

Таким образом, продолжительность новогоднего отдыха составит 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие сотрудников на работу в нерабочие праздничные дни и выходные дни. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно ст. 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере, при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

«При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере», – добавила Татьяна Нечаева.