Опубликован октябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

11:49, 08 ноября 2023, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за октябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 18 109. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 5 562,2. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 849.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».