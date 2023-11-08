15 выделанных шкурок попытался спрятать от псковских таможенников гражданин Молдавии

12:33, 08 ноября 2023, ПАИ

15 выделанных шкурок попытался спрятать от псковских таможенников гражданин Молдавии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина при въезде в Российскую Федерацию не подал пассажирскую таможенную декларацию и сообщил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Однако сотрудники таможенного поста МАПП «Бурачки» на российско-латвийской границе при осмотре багажа обнаружили в чемодане коричневые шкурки мелких животных.

Шкурки изъяты и направлены на экспертизу, их стоимость и видовую принадлежность определит специалист. По факту нарушения таможенных правил в отношении гражданина Молдавии возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).