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Псковичи получили возможность оплачивать покупки улыбкой

Псковичи – клиенты Сбербанка получили возможность мгновенно расплачиваться за покупку, даже если под рукой нет банковской карты или телефона. Достаточно просто посмотреть в камеру платёжного терминала. Оплата пройдёт моментально по биометрическим данным покупателя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Псковичи получили возможность оплачивать покупки улыбкой. Фото: пресс-служба Сбера

Новая технология бесконтактной оплаты уже доступна в аптеках сетей «Апрель», «Аптека 5+», «Аптека А», «Калина-фарм», фитнес-центрах «Планка-фитнес», «Супер фитнес», «Боди фитнес стайл», «С-Фитнес», торговом центре «Империал», в спа-центрах «До неба» и «Без дна», центре науки и спорта «Без предела», магазинах сетей «Книжица», «Литра», «Соловьи», «Хороший», «Мастер», «Глория джинс» и многих других. В Псковской области установлено уже более 750 POS-терминалов с новым технологичным способом оплаты. До конца года их число превысит тысячу. В следующем году планируется замена и автономного оборудования, что приведёт к многократному увеличению количества терминалов с технологией БИО.

Для того чтобы оплата с помощью улыбки заработала, необходимо подключить биометрию в приложении СберБанк Онлайн. Для этого достаточно зайти в свой профиль в приложении (иконка человечка в левом верхнем углу), кликнуть на сервис «Распознавание по лицу и голосу», выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Или прийти в любой офис Сбера. Сотрудники банка помогут настроить оплату с помощью биометрии. Личность нельзя украсть, поэтому платить улыбкой – надёжно. Можно менять причёску и макияж – оплате это не помешает. А вот случайно оплатить покупку другого человека не получится. Если алгоритм увидит в кадре несколько лиц, оплата не пройдёт.

«Безопасность и удобство сервиса оплаты по биометрии повышают доверие людей к нему. До конца года оплата улыбкой будет доступна на 200 тысячах устройств по всей стране – это новое современное оборудование, которое объединило в одном устройстве все банковские способы платежей: биометрией, картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и СБП. При этом начисление бонусов СберСпасибо при оплате улыбкой происходит так же, как при оплате картой», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

 К оплате улыбкой можно привязать любые дебетовые и кредитные карты Сбера – «Мир», Visa или Mastercard, кроме моментальных. Оплата до 1000 рублей проходит мгновенно, для покупок больше 1000 рублей система попросит ввести код безопасности.

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