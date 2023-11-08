Митрополит Арсений благословил учащихся православной гимназии Пскова

13:11, 08 ноября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил Псковскую гимназию с изучением основ православной культуры № 28. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополита сопровождали первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, заместитель начальника управления образования города Максим Алганов.

В ходе визита митрополит Арсений встретился с директором учреждения, иереем Константином Белым, педагогическим составом гимназии и ознакомился с ходом учебного процесса.

В завершение митрополит Арсений посетил учебные классы и благословил учащихся.