Митрополит Арсений благословил учащихся православной гимназии Пскова
Митрополит Псковский и Порховский Арсений посетил Псковскую гимназию с изучением основ православной культуры № 28. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Митрополита сопровождали первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова, секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный, заместитель начальника управления образования города Максим Алганов.
В ходе визита митрополит Арсений встретился с директором учреждения, иереем Константином Белым, педагогическим составом гимназии и ознакомился с ходом учебного процесса.
В завершение митрополит Арсений посетил учебные классы и благословил учащихся.
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