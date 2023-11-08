Полицейских чествовали в Пскове

13:45, 08 ноября 2023, ПАИ

27 сотрудников УМВД, фотографии которых будут занесены на доску почёта УМВД, наградили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Традиционно в канун Дня сотрудника органов внутренних дел из различных подразделений УМВД России по Псковской области выбираются кандидаты, добившиеся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности, которые удостаиваются этого почетного права», – рассказали в управлении.



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УМВД России по Псковской области





















С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель начальника регионального УМВД Сергей Ащеулов. Он поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником и пожелал виновникам торжества дальнейших успехов в службе.

Кроме того, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области Александр Збарашевский огласил приказ о занесении фотографий сотрудников органов внутренних дел на доску почёта УМВД России по Псковской области с вручением им специальных свидетельств.