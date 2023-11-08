Турчак провёл встречу по вопросам СВО с главой фонда «Защитники Отечества»

16:13, 08 ноября 2023, ПАИ

Вопросы взаимодействия «Единой России» и фонда «Защитники Отечества» обсудили в ходе рабочей встречи секретарь генсовета партии, глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак и председатель фонда Анна Цивилева, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Андрей Турчак отметил, что ресурс фонда и его поддержка полезны при согласовании законодательных инициатив с различными ведомствами.

«В частности, сегодня мы работаем над тем, чтобы военнослужащим предоставлялся бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Уверен, наши совместные усилия придадут импульс законодательной работе», – сказал он.

Как сообщил представитель рабочей группы по СВО, первый заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин, отдельного внимания фонда требуют законопроекты о госстраховании добровольцев, о сохранении мест на госслужбе для мобилизованных и контрактников, о жилищных выплатах семьям погибших участников спецоперации.

«Речь идёт о сотрудниках МВД, ФСИН и службы судебных приставов. Законопроект прошёл первое чтение, и теперь мы ждём поправок от Правительства РФ. По госстрахованию добровольцев на первое чтение мы ещё не вышли, хотя одобрение комитета уже есть», – отметил он.

Также Андрей Турчак сообщил, что группа по СВО работает и над вопросами реабилитации и протезирования.

«С последним пока ещё много трудностей, зачастую их приходится решать в ручном режиме, начиная от разработки и лицензирования протезов и заканчивая абилитацией. Этим вопросом сейчас занимается чуть ли не 20 разных структур, но нет «бесшовности» этого процесса, которая позволила бы без бюрократии производить и обеспечивать ребят необходимыми средствами реабилитации и отслеживать это на всех этапах, начиная с постановки госзадания», – сказал секретарь генсовета.

По словам Анны Цивилевой, услуги по реабилитации, абилитации и протезированию должны стать взаимосвязанными.

«При протезировании стоит учитывать индивидуальные особенности, должны присутствовать обязательные элементы медицинской реабилитации. Считаю важным, чтобы перечень и объём медицинской помощи при протезировании был нормативно закреплён в стандартах, которые сегодня нуждаются в разработке», – подчеркнула она.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно), предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).

Указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» был подписан президентом 3 апреля 2023 года. Филиалы фонда открылись во всех регионах РФ 30 и 31 мая, приступили к работе 1 июня. Набсовет фонда возглавил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Андрей Турчак входит в состав наблюдательного совета и возглавляет в нём рабочую группу по законотворчеству.