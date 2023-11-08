Филиал Псковской городской поликлиники возобновляет работу после ремонта
Филиал Псковской городской поликлиники, находящийся на улице Красноармейской, дом № 26, возобновляет свою работу после завершения ремонтных работ с 9 ноября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
В рамках ремонта в кабинете врача для приема пациентов была проведена гидроизоляция пола, выполнена стяжка пола, уложен новый линолеум, обработаны и покрашены стены.
В служебной комнате для персонала подрядчик провел гидроизоляцию пола, заменил линолеум, обработал и покрасил стены.
В санузеле была проведена гидроизоляция пола, выполнена стяжка пола, заменены плитка и дверь.
В коридоре рабочие заменили потолочные светильники, потолочную плитку и входную дверь.
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08 ноября 2023
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