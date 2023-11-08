Участок федеральной дороги временно перекроют в Порхове из-за аварии на инженерных сетях

18:00, 08 ноября 2023, ПАИ

Участок дороги Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков между улицами Псковской и Калачёва перекроют в Порхове с 9 по 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе упрдора «Северо-Запад».

Причина перекрытия – устранение аварии на инженерных сетях безнапорной канализации Порховского водоканала, проходящих под дорогой.

Объехать перекрытый участок можно по проспекту Ленина от Шишова моста до улицы Красноармейской в оба направления.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении по участку и соблюдать требования временных дорожных знаков.