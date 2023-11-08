Схема движения автобуса № 25 изменится в Пскове

18:18, 08 ноября 2023, ПАИ

Схема движения автобуса по маршруту № 25 в Пскове временно меняется, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В связи со строительством сетей канализации в деревне Борисовичи Псковского района с 9:00 9 ноября и до окончания работ будет перекрыт участок от автодороги Псков – Родина к деревне Борисовичи (улицы Венская и Пражская), поэтому движение автобусов по маршруту № 25 Родина – Архив будет осуществляться без заезда на остановку «Улица Венская». Посадка и высадка пассажиров будет на остановке «Школа № 27».

В комитете просят учитывать данную информацию при планировании поездок.