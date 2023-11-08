Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента РФ
Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента России от 8 ноября № 829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
Председателем Островского городского суда назначен Дмитрий Иванов, судьёй Псковского областного суда – Кирилл Валиков, судьёй Великолукского городского суда – Владимир Костюшин, судьёй Дновского районного суда – Юлия Яковлева, судьёй Пыталовского районного суда – Ирина Васильева, судьёй Себежского районного суда – Михаил Чубаркин, судьёй Псковского гарнизонного военного суда – Алексей Исаков.
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