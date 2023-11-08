Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента РФ

23:21, 08 ноября 2023, ПАИ

Кадровый состав судов Псковской области изменён указом президента России от 8 ноября № 829 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации», сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Председателем Островского городского суда назначен Дмитрий Иванов, судьёй Псковского областного суда – Кирилл Валиков, судьёй Великолукского городского суда – Владимир Костюшин, судьёй Дновского районного суда – Юлия Яковлева, судьёй Пыталовского районного суда – Ирина Васильева, судьёй Себежского районного суда – Михаил Чубаркин, судьёй Псковского гарнизонного военного суда – Алексей Исаков.