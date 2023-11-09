Псковичи стали активнее искать работу в преддверии зимы – исследование

07:42, 09 ноября 2023, ПАИ

Представители сферы автомобильного бизнеса, консалтинга и топ-менеджеры из Псковской области стали самыми активными за октябрь с точки зрения поиска работы. Об этом говорят данные исследования HeadHunter.

Число новых резюме в данных профессиях выросло на 6% относительно прошлого месяца. Что касается административного персонала, айтишников и работников сферы закупок их резюме прибавили 5%. А строители, рабочий персонал и специалисты сельхоза на 4% стали чаще размещать резюме.

Кроме того, в поисках работы и подработки в преддверии зимних праздников оказались представители сферы управления персоналом, юристы и работники туризма и общепита. Увеличил активность и работники производств, которые находятся в дефиците и большом спросе у местного бизнеса – они разместили на 4% резюме больше, чем месяц назад.

Также в регионе есть пять сфер, где активность соискателей за месяц стала меньше – это области розничной торговли, медицины, спортивных клубов, безопасности и искусства.

Интересно, что на рынок труда стали также чаще выходить молодые соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Число резюме от них за месяц увеличилось на 54%. В данном случае активность этой группы населения традиционно связана с поиском подработки ближе к новогодним каникулам.