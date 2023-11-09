На две ночи в Пскове полностью закроют улицу Алмазную
С 9 на 10 и с 10 на 11 ноября в Пскове на улице Алмазной будет идти укладка верхнего слоя асфальта, сообщается в телеграм-канале администрации города.
В связи с этим с 18:00 до 8:00 движение по улице будет полностью закрыто на участке от Чудской до улицы Леона Поземского.
Водителям предлагают заранее выбирать пути для объезда.
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