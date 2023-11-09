60% псковичей берут работу на дом в выходные и праздники − опрос

09:37, 09 ноября 2023, ПАИ

60% псковичей берут работу на дом в выходные и праздники, сообщается в опросе SuperJob.

Брать работу на дом или решать рабочие вопросы в выходные и праздники приходится 61% псковичей: 28% делают это часто, 33% — иногда. У каждого третьего нет необходимости в работе в выходные, праздники или на дому (34%). 5% опрошенных строго придерживаются принципа отдыхать и заниматься исключительно личными вопросами в нерабочее время.



Часто работать дома в выходные и праздничные дни приходится респондентам с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (30%).



Среди представителей распространенных офисных профессий часто занимаются решением рабочих вопросов в нерабочее время дизайнеры (35%), инженеры (32%) и главные бухгалтеры (22%). Системные администраторы (15%), секретари (18%) и программисты (21%) принципиально не работают в выходные и праздники.