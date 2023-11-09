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Общество

Научная конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдёт в Пскове завтра

IX ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» состоится в Пскове завтра, 10 ноября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

IX научная конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» пройдёт в Пскове завтра. Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Темой конференции стали «Традиции и инновации в деле сохранения культурного наследия: теория и практика».

В работе конференции примут участие представители органов охраны объектов культурного наследия, ведущие специалисты музеев, преподаватели учебных заведений, а также архитекторы, историки, искусствоведы и эксперты, занимающиеся вопросами изучения и воссоздания архитектурного наследия.

В рамках мероприятия подведут итоги и особенности работы научно-производственного центра по охране памятников Псковской области, а также озвучат результаты исследований Большой звонницы Псково-Печерского монастыря. Также эксперты обсудят организацию и ведение комплексных реставрационных работ при множественности подрядчиков, ценности и предметы охраны архитектурного наследия и много другое.

Целью конференции является обмен опытом и установление профессиональных связей широкого круга специалистов, работающих в области сохранения, воссоздания и популяризации архитектурного наследия.

Организаторами мероприятия выступает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

Конференция пройдёт в конференц-зале ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (Псков, улица Некрасова, 3в).

Для получения дополнительной информации следует обращаться по телефону (8 8112) 72-35-78.

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