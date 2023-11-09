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Экономика

Паштет из улиток начнут производить в Псковской области

Паштет из улиток начнут производить на ферме в Невельском районе Псковской области. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказал владелец фермы Алексей Корочкин.

На фото Алексей Корочкин. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

«Мы будем делать паштеты. Сейчас мы прорабатываем рецепт и состав. Основной ингредиент, из которого будем готовить, конечно, улитки, но будут и другие рецепты, например паштет из индейки с печенью, индейки со свининой», – отметил Алексей Корочкин.

По его словам, обычно паштет из улиток намазывают на тост из багета. «Можно употреблять в холодном виде либо подогреть. Получается такая закуска», – сказал владелец фермы.

Улитки по-бургундски, которые выращиваются на ферме в Невельском районе. Фото: ПАИ

Кроме того, сейчас владельцы фермы эксклюзивно готовят новый соус по-губернаторски, который был презентован на площадке «Ночи выборов – 2023».

«Это получился такой локальный рецепт. Он очень вкусный и благородный. Сейчас он пока идёт эксклюзивным форматом, но мы почти готовы запустить его в массы», – заключил Алексей Корочкин.

Напомним, что ранее владельцы улиточной фермы Алексей Корочкин и Наталья Деревянных стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Трансляция доступна по ссылке

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