Владельцы улиточной фермы стали гостями на «Серебряном дожде». Главное

17:00, 12 сентября 2023, ПАИ

Владельцы улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.



Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»



Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»



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