Владельцы улиточной фермы стали гостями на «Серебряном дожде». Главное
Владельцы улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин и Наталья Деревянных стали гостями программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из того, что рассказали предприниматели:
- «Сейчас косметику на основе муцина производят в основном за рубежом. У нас есть вся возможность не только пойти по гастрономическому направлению, но и косметическому».
- Средства на покупку оборудования для сбора муцина предприниматели получил благодаря гранту от Минсельхоза РФ.
- Бургундских улиток, которых выращивают в Невельском районе, начнут поставлять в рестораны и отели Калининграда. Пробиться в калининградские рестораны помогло участие в форуме «Ладога», где псковские улитки вызвали настоящий ажиотаж.
- За два месяца предпринимателям удалось собрать 20 тонн улиток.
- «Сезон был засушливый, и мы никак не могли собрать нужный нам объём улиток, поскольку у нас есть договорённости с ресторанами. Но нам повезло, и в последние три дня сбора урожая нам удалось собрать 13 тонн улиток. Столько мы не могли собрать за все два месяца сбора».
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