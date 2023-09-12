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Новый соус для улиток создаёт на площадке «Ночи выборов – 2023» предприниматель Алексей Корочкин

Новый соус для улиток создаёт на площадке «Ночи выборов – 2023» предприниматель, основатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин. Об этом он рассказал в прямом эфире программы, которая проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 сентября.

Фото: ПАИ

«Это лучшая улитка, она завоёвывает мир. Псковская область становится мировой столицей, наша псковская улитка облетела всю Россию. Секрет во вкусе нашего блюда, у него уникальный вкус», – поделился Алексей Корочкин. 

По его словам, соус будет основан на сливочном масле, чесноке, петрушке и луке-шалоте. «Сегодня новинка в честь выборов, подготовили новый рецепт по-губернаторски. Мы готовили его целый год. Это просто бомба. Дождёмся окончания результатов, чтобы презентовать новый соус тому, кто победит в этой гонке!» – заключил предприниматель.

Алексей Корочкин переехал в Невельский район Псковской области в 2020 году: в активе у него был диплом Сорбонны и опыт работы во Франции. Именно там он нашёл бизнес-партнёра в лице потомственного ресторатора Тьерри Феррана и идею для своего дела – собирать и перерабатывать моллюска Helix pomatia, более известного как Escargot de Bourgogne, или бургундская улитка.

Тогда он открыл в Псковской области ферму Escargot D’Or («Золотая улитка»). Предприниматель поставляет свою продукцию в Псков, Смоленск и Москву, а также участвует в местных фестивалях. О том, почему Псковская область является «улиточным эльдорадо», как связаны Невельский район и Париж, а также чем улитка лучше снетка, читайте здесь

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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