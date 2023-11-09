Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Вопросы лекарственного обеспечения диабетиков обсудили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по лекарственному обеспечению больных сахарным диабетом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Губернатор Михаил Ведерников провёл совещание по лекарственному обеспечению больных сахарным диабетом. Фото: правительство Псковкой области

Глава региона обратил внимание, что участились жалобы от населения на перебои в поставках инсулина и расходных материалов к инсулиновым помпам и глюкометрам. В первую очередь обращаются родители детей с этим неизлечимым заболеванием.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила обо всем комплексе оказываемой помощи. В регионе диагноз «сахарный диабет» поставлен 265 детям. Так, в этом году все несовершеннолетние обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. В проекте бюджета на следующий год на приобретение специализированных датчиков предусмотрено финансирование более 20 миллионов рублей.

Во многом проблематика в лекарственном обеспечении связана с необходимостью приобретения инсулинов зарубежного производства, сообщила Марина Гаращенко.

«Сложности в поставках в большинстве своем вызваны объективными причинами. В течение этого года препараты находятся в дефектуре: они либо не поставляются на рынок Российской Федерации, либо поставляются небольшими партиями и увеличивается период ожидания», – сообщила председатель комитета. В связи с этим, подчеркнула Марина Гаращенко, при назначении предпочтение лучше отдавать отечественным инсулинам. «Развивается отечественное производство. Сегодня государство гарантирует качество препаратов, которые у нас выпускаются», – добавила Марина Гаращенко.

Еще один острый вопрос – расходные материалы к инсулиновым помпам. Председатель комитета доложила, что они закуплены в необходимом количестве, находятся в поставке, поступят на этой или следующей неделе.

В этом году отмечается значительный рост пациентов, которым поставлен диагноз «сахарный диабет» первого и второго типов. В целом число больных, в том числе и благодаря диспансеризации, увеличилось почти на 60 % - почти до 26 тысяч человек, сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. В связи с этим резко возрастают и затраты на лекарственное обеспечение этой категории пациентов.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос лекарственного обеспечения должен оставаться в числе приоритетных. «Пауз в лекарственном обеспечении, когда пациенты ощущают недостаток жизненно необходимых препаратов, быть не должно. Все необходимо закупать заранее», – заметил губернатор и поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой этот вопрос держать на личном контроле.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

Команда КВН ПсковГУ заняла второе место на фестивале в Великом Новгороде
09 ноября 2023

В Псковской области Собрание депутатов и РВИО объединят усилия по сохранению исторической памяти
09 ноября 2023

Младших школьников приглашают в путешествие по картинной галерее Псковского заповедника
09 ноября 2023

Вопросы лекарственного обеспечения диабетиков обсудили в правительстве Псковской области
09 ноября 2023

Власти Пскова готовятся к возможным погодным катаклизмам
09 ноября 2023

Случаев гонконгского гриппа в Псковской области не выявлено – Роспотребнадзор
09 ноября 2023

Партию резиновых сапог отправил Ресурсный центр добровольчества бойцам 76-й дивизии
09 ноября 2023

Псковские таможенники передали Минкульту редкие книги

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...