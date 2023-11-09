Власти Пскова готовятся к возможным погодным катаклизмам

10:45, 09 ноября 2023, ПАИ

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в случае непогоды будут действовать в Пскове в осенне-зимний период. Соответствующее распоряжение подписал глава Пскова Борис Елкин. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, для своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС и экстренного принятия мер создана оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Предприятия, которые привлекаются к ликвидации последствий непогоды, будут обеспечивать своевременную уборку закрепленных территорий.

Управляющие организации будут регулярно осматривать кровли зданий, огораживать опасные участки, убирать с крыш наледи и сосульки, очищать от снега внутридворовые проезды и люки колодцев пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения.

Управление городского хозяйства будет контролировать своевременную расчистку от снежных заносов подъездных путей к социально значимым объектам и объектам жизнеобеспечения населения, организует работу по очистке от снега подъездных путей к пожарным пирсам, пожарным водоёмам и местам забора воды в целях пожаротушения.