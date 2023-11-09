Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Набиуллина назвала высокие ставки способом избежать девальвации

Рост ключевой ставки стал реакцией в том числе на падение рубля, сказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет РБК.

«Повышением ставки мы реагировали в том числе на ослабление курса. Вы знаете, мы всегда говорим, что у нас нет цели поддерживать рубль в каком-то диапазоне, но динамика курса, конечно, является чувствительным индикатором состояния внутреннего спроса, а во-вторых, влияет на инфляционные ожидания. И денежно-кредитная политика, которая направлена на поддержание низкой инфляции, обеспечит и стабилизацию курса. Она предотвращает то, что можно назвать самоподдерживающейся девальвацией из-за инфляционной спирали, это опасное явление. Как это происходит в странах, где процентные ставки долго поддерживаются ниже инфляции, — там начинается какая-то такая спираль инфляционная и одновременно девальвационная», — отметила Набиуллина.

Курс доллара в последние месяцы неоднократно превышал отметку в 100 руб. Он частично укрепился в середине октября, после того как президент Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами. По состоянию на 10:50 мск доллар стоит 91,8 руб.

О рисках самоподдерживающейся девальвации ранее говорил и зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он подчеркивал, что несоответствие уровня ставок инфляционным и девальвационным ожиданиям может вести к «турецкому сценарию» (годовая инфляция в Турции в октябре, по официальным данным, по-прежнему находилась на уровне выше 60%).

«При любом развитии ситуации у нас есть инструменты контроля над ценовой стабильностью. Это абсолютно необходимо, если мы хотим сбалансированного роста экономики и повышения реальных доходов граждан. Если мы ослабим хватку, мы ничего не выиграем — инфляцию все равно придется снижать, но с более высокого уровня, если она раскрутится, и цена этого — и высокой инфляции, и усилий по восстановлению ценовой стабильности — будет гораздо выше для экономики в целом — и для бизнеса, и для наших граждан. Своевременная реакция денежно-кредитной политики, я в этом убеждена, абсолютно необходима, она позволит как раз избежать такого негативного развития сценария», — добавила Набиуллина.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 ноября 2023

Паштет из улиток начнут производить в Псковской области
08 ноября 2023

Псковичи получили возможность оплачивать покупки улыбкой
07 ноября 2023

На 7,8% увеличилась зарплата псковичей в этом году
07 ноября 2023

Новый инвестор будет работать в Псковском районе
06 ноября 2023

Почти 50% псковичей жалуются на низкую зарплату в вакансиях
06 ноября 2023

Кешбэк до 100% будет у партнёров Сбера в Зелёный день
05 ноября 2023

Эксперты рассказали, как россиян обманывают в магазинах
03 ноября 2023

Денис Мантуров: Необходимо мотивировать инвесторов на освоение новых технологий и открытие производств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...