Уголовное наказание ожидает жителя Пскова за покупку алкоголя с чужой карты

14:37, 09 ноября 2023, ПАИ

Уголовное наказание ожидает жителя Пскова за покупку алкоголя с чужой карты, сообщили ПАИ в прокуратуре города. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.

Следствие установило, что пскович нашел банковскую карту на улице. В этот же день он познакомился с мужчиной, которому предложил вместе выпить. Алкоголь и закуски фигурант решил оплатить с чужой карты. Теперь ему грозит наказание за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.