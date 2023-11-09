Владимир Путин поздравил жительницу Себежа с 90-летием

16:59, 09 ноября 2023, ПАИ

Жительнице деревни Себежского района, бывшей малолетней узнице фашистского концлагеря Валентине Павловой сегодня исполнилось 90 лет. Об этом сообщает газета «Призыв».

Поздравить её приехал глава сельского поселения Виктор Егоров. Он вручил юбилярше поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, главы Себежского района Леонида Курсенкова, памятные подарки и поздравление от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На юбилей приехали сын и дочь Валентины Павловой, а также внук и правнук. В подготовке праздничного стола им помог социальный работник.