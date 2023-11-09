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Общество

Владимир Путин поздравил жительницу Себежа с 90-летием 

Жительнице деревни Себежского района, бывшей малолетней узнице фашистского концлагеря Валентине Павловой сегодня исполнилось 90 лет. Об этом сообщает газета «Призыв».

Владимир Путин поздравил бывшую узницу концлагеря из Себежа с 90-летием. Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Поздравить её приехал глава сельского поселения Виктор Егоров. Он вручил юбилярше поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, главы Себежского района Леонида Курсенкова, памятные подарки и поздравление от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На юбилей приехали сын и дочь Валентины Павловой, а также внук и правнук. В подготовке праздничного стола им помог социальный работник.

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Владимир Путин поздравил жительницу Себежа с 90-летием 

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