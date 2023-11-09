Участок дороги Порхов – Успенье отремонтировали в Дедовичском районе
Ремонт дороги Порхов – Успенье завершили в Дедовичском районе. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Специалисты обновили ещё три участка трассы протяженностью 17,4 километра.
В ходе ремонта подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, пересечения и примыкания, восстановил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины.
Также в нормативное состояние приведены автобусные остановки. На них заменена дорожная одежда на заездных карманах и посадочных площадках, установлены автопавильоны. Для безопасности дорожного движения краской и термопластиком нанесена дорожная разметка.
Стоимость контракта – около 845 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.
Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Благодаря нацпроекту за два года к нормативу приведено более 50 километров региональной трассы в Порховском и Дедовичском районах.