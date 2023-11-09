Новый врач появился в госпитале ветеранов войн в Пскове

18:55, 09 ноября 2023, ПАИ

Новый врач-рефлексотерапевт Елена Баранова начала работу в госпитале ветеранов войн в Пскове, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Елена Баранова – практикующий врач, имеет стаж 23 года.

В 1995 году она окончила Астраханский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия». В 1997 году закончила обучение по программе ординатура в Пятигорской клинике Государственного научно-исследовательского института курортологии в Пятигорске. В 2014 году прошла профессиональную переподготовку в Российском университете дружбы народов (РУДН) по специальности «Физиотерапия».

Елена Баранова будет принимать активное участие в оказании реабилитационной помощи пациентам Псковского госпиталя ветеранов войн, заключили в комитете.