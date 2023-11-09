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Общество

60-летие псковского колледжа искусств отметят концертом «Формула любви»

Псковский колледж искусств имени Римского-Корсакова готовится к праздничному вечеру «Формула любви», посвящённому 60-летию со дня своего основания, сообщили ПАИ в пресс-службе культурно-просветительского училища.

Фото: Псковский колледж искусств имени Римского-Корсакова

В учебных аудиториях 315 и 317 откроются фотовыставки из архивов специальности «социально-культурная деятельность» – «Мы студенты СПО» и «Творческое объединение «Дебют» – лучшее».

Организаторами выставки стали студенты третьего курса под руководством преподавателя Снежаны Власовой.

В праздничной концертной программе примут участие ведущие творческие коллективы колледжа: оркестр русских народных инструментов (руководитель – Георгий Гребень), хореографический ансамбль «Юность» (руководитель – Татьяна Васильева), ансамбль русской песни «Очелье» (руководитель – заслуженный работник РФ Вера Кагазежева). Выступят также солисты колледжа искусств – выпускники и студенты специализаций «театральное творчество», «социально-культурная деятельность» и «музыкальное искусство эстрады».

Мероприятие состоится 17 ноября в 17:00 по адресу улица Набат, 5 (концертный зал отделения культуры и искусств).

Вход свободный.

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