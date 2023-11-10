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Общество

С 1 декабря псковским автовладельцам за шины не по сезону грозит штраф

С 1 декабря инспекторы ГИБДД получат право налагать штрафы за поездки на летней резине зимой. Не успевшим вовремя «переобуться» придётся платить штраф, разъяснил начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

«Вступают в силу изменения в ПДД [Постановление Правительства РФ от 27.05.2023 года № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». – ПАИ] в части условий и неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Автомобиль считается неподготовленным к эксплуатации, если в зимний период (декабрь, январь, февраль) на транспортном средстве не переодета зимняя резина. Зимние шины должны быть именно в полном комплекте, на все колёса машины», – подчеркнул Владимир Папорт. 

В противном случае за разную резину на осях автовладельцам грозит штраф за нарушение ПДД в размере 500 рублей. 

«Основываясь на опыте инспекторов ГИБДД, случаи, когда псковичи устанавливают, например, на передние колеса зимнюю резину, а на задние – летнюю, существуют. Как правило, это делается в целях экономии или финансовых возможностей автовладельцев. Но разная резина на осях – это запрещено, а самое главное – небезопасно. Такие факты на псковских дорогах присутствуют, но за них можно поплатиться штрафом», – отметили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Пскову.

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С 1 декабря псковским автовладельцам за шины не по сезону грозит штраф

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