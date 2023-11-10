Центр поддержки экспорта собирает у псковских предпринимателей заявки на оказание четырёх видов услуг
Центр поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») собирает у псковских предпринимателей заявки на оказание четырёх видов услуг, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
Речь идет о комплексной услуге по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; об услуге по сопровождению экспортного контракта; об услуге по организации участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ и о содействии в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).
Условия получения услуги – нахождение в реестре субъектов МСП Псковской области; регистрация аккаунта в ГИС «Одно окно» на платформе «Мой экспорт».
Ознакомиться с порядком оказания услуг Центра поддержки экспорта Псковской области можно здесь.
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