Центр поддержки экспорта собирает у псковских предпринимателей заявки на оказание четырёх видов услуг

10:36, 10 ноября 2023, ПАИ

Центр поддержки экспорта (центр «Мой бизнес») собирает у псковских предпринимателей заявки на оказание четырёх видов услуг, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Речь идет о комплексной услуге по содействию в поиске и подборе иностранного покупателя; об услуге по сопровождению экспортного контракта; об услуге по организации участия СМСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории РФ и за пределами территории РФ и о содействии в приведении продукции и (или) производственного процесса в соответствие с требованиями, предъявляемыми на внешних рынках для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения).

Условия получения услуги – нахождение в реестре субъектов МСП Псковской области; регистрация аккаунта в ГИС «Одно окно» на платформе «Мой экспорт».

Ознакомиться с порядком оказания услуг Центра поддержки экспорта Псковской области можно здесь.