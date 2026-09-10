Молодые семьи в 33 регионах получат от 300 тысяч рублей за третьего ребёнка

09:44, 10 сентября 2026, ПАИ

Единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей и более при рождении третьего ребёнка в молодых семьях установили власти 33 российских регионов, пишет РИА Новости.

Мера поддержки доступна семьям, где родителям (или единственному родителю) на момент рождения ребёнка меньше 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона. Выплата является дополнительной к региональному материнскому капиталу и иным мерам поддержки.

В число регионов с такими выплатами вошли Адыгея, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, Алтайский край, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ульяновская, Ярославская области и Севастополь.

Самую крупную выплату – 600 тысяч рублей – установили в Псковской области: изначально она составляла 300 тысяч, но в конце 2025 года власти решили её удвоить. В Воронежской, Ивановской и Рязанской областях молодым семьям выплачивают 350 тысяч. В Тверской области сумма зависит от очерёдности ребёнка: 300 тысяч за третьего, 400 тысяч за четвёртого, 500 тысяч за пятого и последующих. В Хабаровском крае 300 тысяч предусмотрены только при рождении пятого ребёнка.