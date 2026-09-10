Названы условия для пенсии в 100 тысяч рублей

09:40, 10 сентября 2026, ПАИ

Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей россиянам необходимо иметь высокий официальный заработок на протяжении всей трудовой деятельности. Об этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру».

По словам депутата, ориентиром может служить соотношение пенсии и утраченного заработка, закрепленное в конвенции Международной организации труда. Если пенсия составляет около 40% от прежнего дохода, то для выплаты в 100 тысяч рублей заработок должен быть значительно выше этой суммы.

«Необходимо прежде всего зарабатывать много», – сказала Светлана Бессараб, подчеркнув, что для получения такой пенсии важно иметь высокую зарплату в течение всей трудовой деятельности.

Дополнительно увеличить будущие выплаты, по словам депутата, можно с помощью программы долгосрочных сбережений. Она напомнила, что государство софинансирует такие накопления – дополнительно на счет можно получить до 360 тысяч рублей.

При этом Бессараб призвала россиян работать официально и заключать трудовой договор с работодателем. В таком случае работодатель как налоговый агент обязан перечислять страховые взносы за сотрудника в полном объеме, что влияет на формирование будущей страховой пенсии.

Ранее сообщалось, что военные пенсии с 1 октября вырастут на 4%.