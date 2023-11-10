Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла почти на 40%

17:48, 10 ноября 2023, ПАИ

В октябре 2023 года погрузка на железной дороге в Псковской области составила 39 тысяч тонн различных грузов, что на 37,1 % выше октября прошлого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе РЖД.

За январь - октябрь 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 406 тысяч грузов различных номенклатур.

За это время на железнодорожных станциях, расположенных в Псковской области, погружено 179,3 тысячи тонн строительных грузов, 72,8 тысячи тонн лесных грузов, почти 40 тысяч тонн металлолома, более 20 тысяч тонн зерна, 57 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов, а также остальных грузов на 31 тысячу тонн.