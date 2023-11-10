Кошка не прошла контроль на границе в Псковской области

18:23, 10 ноября 2023, ПАИ

Груз с кошкой не пропустили через российско-эстонскую границу в Псковской области из-за отсутствия ветеринарных документов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животное перевозили автотранспортом из Московской области в Молдову.

В ходе документарного контроля сотрудник Россельхознадзора обнаружил отсутствие ветеринарного свидетельства, подтверждающего проведение необходимых исследований, обработок, а также отсутствие заболеваний у домашнего питомца. В связи с чем вывоз кошки запретили, оформили акт о возврате груза.