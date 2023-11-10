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Общество

В пяти районах Псковской области продолжается ремонт дорог по адресной программе

В рамках адресной программы «Псковавтодор» продолжает дорожные работы в пяти районах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В пяти районах Псковской области продолжается ремонт дорог по адресной программе. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В Великолукском районе специалисты обновили асфальтобетонное покрытие на участке автомобильной дороги Мартьяново – Поречье, теперь здесь выполняется укрепление обочин.

В Палкинском районе ведётся устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги Грибули – Родовое.

В Опочецком районе продолжается ремонт автомобильной дороги Опочка – Лобово – Мякишево. На участке дороги завершается устройство верхнего слоя асфальта, дорожники приступили к укреплению обочин.

В Бежаницком районе завершено устройство выравнивающего слоя асфальта на участке автомобильной дороги Бежаницы – Сущево – Цевло.

Кроме того, в рамках этой же адресной программы подрядные организации завершили дорожные работы ещё в двух районах.

В Себежском районе в нормативное состояние приведён участок автомобильной дороги Эпимахово – Чернея.

В Пустошкинском районе завершён ремонт участка автомобильной дороги Лакуши – Сергейцево.

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