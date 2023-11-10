Интеллектуальную транспортную систему Сбера опробуют на самых загруженных улицах Пскова
Интеллектуальную транспортную систему Сбера опробуют на самых загруженных улицах Пскова. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем.
«Это цифровое управление транспортным потоком, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система — это система умных светофоров, умных видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов», — рассказал Владимир Компаниец.
Михаил Ведерников сообщил, что эта интеллектуальная система в качестве пилотного проекта будет опробована на нескольких наиболее загруженных псковских улицах. «Если система будет справляться, будет показывать высокие результаты, будем реализовывать и эту программу», — отметил губернатор.
Также Михаил Ведерников и Владимир Компаниец обсудили проекты Сбера в сфере здравоохранения, в частности проект «Чемоданчик ФАП», в рамках которого искусственный интеллект оказывает помощь фельдшеру в оценке состояния пациентов, проведении и расшифровке анализов. «Мы готовы продолжить взаимодействие в сфере цифровизации здравоохранения. «Чемоданчик ФАП» — очень интересный проект. Мы с удовольствием посмотрим его в пилотном варианте», — подчеркнул губернатор.
«Сбер настроен на конструктивное сотрудничество и чувствует свою ответственность за реализуемые проекты. Сбер фактически работает не только как банк, но и как участник рынка по цифровизации. Решения, которые мы предлагаем, призваны повысить эффективность работы, обеспечить дополнительную безопасность, облегчить труд людей», — отметил руководитель псковского отделения.
Владимир Компаниец представил Михаилу Ведерникову и основные показатели деятельности Псковского отделения Сбербанка, согласно которым в этом году банк выдал в два раза больше ипотечных кредитов, чем год назад. Только в сентябре выдано почти 1 млрд рублей в качестве ипотечных кредитов. Такой существенный рост, по словам управляющего псковским отделением, связан с госпрограммами по поддержке молодых семей, специалистов IT-сферы, в рамках которых кредиты выдаются под низкую ставку.
Рабочая встреча прошла в преддверии профессионального праздника — Дня работника Сбербанка, поэтому губернатор поздравил руководство и коллектив Псковского отделения банка с наступающим праздником. Михаил Ведерников вручил коллективу псковского отделения почетную грамоту. «Со Сбербанком у нас складываются очень конструктивные рабочие взаимоотношения. Есть целый ряд современных совместных продуктов и решений. Мы готовы и открыты к сотрудничеству», — подытожил губернатор.