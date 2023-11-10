Интеллектуальную транспортную систему Сбера опробуют на самых загруженных улицах Пскова

17:45, 10 ноября 2023, ПАИ

Интеллектуальную транспортную систему Сбера опробуют на самых загруженных улицах Пскова. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с управляющим Псковским отделением Сбербанка Владимиром Компанийцем.

«Это цифровое управление транспортным потоком, направленное на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения. Интеллектуальная транспортная система — это система умных светофоров, умных видеокамер, которые направляют потоки автомашин. Светофор работает не по заранее заданным секундам, а опирается на конкретную ситуацию на дорогах. Это цифровой регулировщик, который анализирует, надо ли освободить полосу движения, не скопилось ли на пешеходном переходе большого числа пешеходов», — рассказал Владимир Компаниец.

Михаил Ведерников сообщил, что эта интеллектуальная система в качестве пилотного проекта будет опробована на нескольких наиболее загруженных псковских улицах. «Если система будет справляться, будет показывать высокие результаты, будем реализовывать и эту программу», — отметил губернатор.

Также Михаил Ведерников и Владимир Компаниец обсудили проекты Сбера в сфере здравоохранения, в частности проект «Чемоданчик ФАП», в рамках которого искусственный интеллект оказывает помощь фельдшеру в оценке состояния пациентов, проведении и расшифровке анализов. «Мы готовы продолжить взаимодействие в сфере цифровизации здравоохранения. «Чемоданчик ФАП» — очень интересный проект. Мы с удовольствием посмотрим его в пилотном варианте», — подчеркнул губернатор.

«Сбер настроен на конструктивное сотрудничество и чувствует свою ответственность за реализуемые проекты. Сбер фактически работает не только как банк, но и как участник рынка по цифровизации. Решения, которые мы предлагаем, призваны повысить эффективность работы, обеспечить дополнительную безопасность, облегчить труд людей», — отметил руководитель псковского отделения.

Владимир Компаниец представил Михаилу Ведерникову и основные показатели деятельности Псковского отделения Сбербанка, согласно которым в этом году банк выдал в два раза больше ипотечных кредитов, чем год назад. Только в сентябре выдано почти 1 млрд рублей в качестве ипотечных кредитов. Такой существенный рост, по словам управляющего псковским отделением, связан с госпрограммами по поддержке молодых семей, специалистов IT-сферы, в рамках которых кредиты выдаются под низкую ставку.

Рабочая встреча прошла в преддверии профессионального праздника — Дня работника Сбербанка, поэтому губернатор поздравил руководство и коллектив Псковского отделения банка с наступающим праздником. Михаил Ведерников вручил коллективу псковского отделения почетную грамоту. «Со Сбербанком у нас складываются очень конструктивные рабочие взаимоотношения. Есть целый ряд современных совместных продуктов и решений. Мы готовы и открыты к сотрудничеству», — подытожил губернатор.